Este es el pronóstico del tiempo para este domingo en Cutral Co y Plaza Huincul

El pronóstico del tiempo brindado por la Autoridad Interjurisdiccional de las Cuencas para este domingo en Plaza Huincul y Cutral Co indica que el cielo mayormente cubierto durante toda la jornada con las siguientes condiciones:

Temperatura máxima de 15 °C. por la dia.

Temperatura mínima de 02 ºC. por la noche.

Respecto al viento, se espera lo siguiente:

Por la tarde su intensidad será a 10 kilómetros con ráfagas de 18 kilómetros

Por la tarde, 23 kilómetros con ráfagas de 22

Por la noche, 27 kilómetros con ráfagas de 31