Este es el cronograma en atención en Obstetricia en Cutral Co y Plaza Huincul

El Servicio de Obstetricia del Hospital Cutral Co y Plaza Huincul informa a la comunidad el cronograma de atención en los distintos Centros de Salud durante la semana del 18 al 21 de agosto.

El lunes 18 de agosto se atenderá en los CAPS Otaño, licenciada Méndez, Parque Oeste, licenciada Paneblanco, Brentana, licenciada Valenzuela y Belgrano, licenciada Leyes.

El martes 19 de agosto, el servicio estará disponible en el PIM Sede 25 de Mayo de Cutral Co (ubicado junto a la Cooperativa Obrera), CAPS Otaño, licenciada Di Tomaso) y CAPS Pampa, licenciada Espinosa.

El miércoles 20 de agosto, las consultas se realizarán en CAPS Peñi, licenciada Di Tomaso y CAPS Parque Oeste, licenciada Paneblanco.

Finalmente, el jueves 21 de agosto, la atención se desarrollará en CAPS San Martín, licenciada Sacomandi y CAPS Belgrano, licenciada Leyes.

Desde el Servicio de Obstetricia se recuerda a las vecinas que pueden acudir a los horarios programados para consultas, controles y seguimiento del embarazo.