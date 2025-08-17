Cutral Co realiza un nuevo sorteo al buen contribuyente

Cutral Co, a través de la Secretaría de Hacienda, realizará el Sorteo Buen Contribuyente Electrónico 2025 el próximo lunes 18 de agosto a las 10:30 hs, con transmisión en vivo por el Facebook oficial del municipio. La iniciativa busca reconocer a los vecinos que cumplen con sus obligaciones tributarias y fomentar la participación ciudadana en el pago de impuestos locales.

El evento contará con premios de gran valor: el primer premio será un automóvil Toyota Yaris 0 KM, mientras que otros cuatro contribuyentes recibirán $2.500.000 en efectivo cada uno.

Los interesados podrán seguir el sorteo desde sus hogares, asegurando la transparencia y la llegada de la información a toda la comunidad.