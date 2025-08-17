Cutral Co homenajeó a José de San Martín en el 175° aniversario de su fallecimiento

Este 17 de agosto, vecinos y autoridades se reunieron en la Plaza General San Martín para conmemorar el 175° aniversario del paso a la inmortalidad del General José de San Martín, prócer máximo de la independencia argentina y figura clave en la emancipación de Sudamérica junto a Simón Bolívar.

San Martín falleció el 17 de agosto de 1850 en Boulogne-sur-Mer, Francia, a los 72 años, dejando un legado de valentía, libertad y unidad que trascendió fronteras y marcó la historia de la región.

La ceremonia contó con la presencia del presidente del Concejo Deliberante, Jesús San Martín, concejales e integrantes del Ejecutivo Municipal. Durante el acto se realizaron el izamiento de banderas, la entonación de himnos nacionales y provinciales, la colocación de ofrendas florales y un sentido minuto de silencio en honor al Padre de la Patria.