Continúan los festejos por el Día del Niño en distintos barrios de Cutral Co

Este domingo 17 de agosto se llevarán adelante nuevas celebraciones por el Día del Niño en distintos barrios de Cutral Co, con propuestas recreativas y culturales pensadas para las infancias y sus familias.

En el barrio Zani, las actividades se concentrarán en el Centro Comunitario, ubicado en la intersección de las calles Nahueve y Catán Lil, a partir de las 15:00 horas. La propuesta incluye música, juegos, toro mecánico y peloteros, para que los más chicos puedan disfrutar de una jornada de diversión.

Por su parte, en el barrio Centro Sur, la convocatoria será en la sede barrial ubicada en Elordi Nº28, entre las 16:00 y las 18:30 horas. Allí se realizará un encuentro con sorteos, Zumba Kids, música, un espacio fotográfico y diversas actividades recreativas.