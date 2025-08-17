Agrupación 29 de Octubre de los Veteranos Ypfeanos celebra el Día del Gas

Plaza Huincul conmemorará este 18 de agosto el Día del Gas, fecha que recuerda el afloramiento del primer pozo de petróleo y gas en la localidad, un hecho histórico que marcó el inicio de la actividad hidrocarburífera en la región.

El descubrimiento se produjo en 1928, cuando un operario detectó un importante bolsón de gas en el Pozo N.º 1 de Plaza Huincul. Aunque inicialmente no se percibió por el olor, el contacto con un farol provocó un incendio que confirmó la presencia de gas y petróleo, convirtiéndose en un hito para la industria petrolera argentina y dando origen a la explotación en Vaca Muerta.

Más adelante, en 1975, se desarrolló Loma de la Lata, desde donde se extendió la red de gas natural a nivel nacional mediante los proyectos Neuba I y Neuba II.

La Agrupación 29 de Octubre de los Veteranos Ypfeanos invita a la comunidad a participar del acto conmemorativo el lunes 18 de agosto a las 10:00 horas en la Casa de la Historia de los Veteranos Ypfeanos en Plaza Huincul. La jornada busca rendir homenaje a quienes hicieron posible este descubrimiento histórico y destacar su relevancia para la ciudad y la región.