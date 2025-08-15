Tres boxeadores de la Escuela de Boxeo Weichan pelearán en Catriel

Los representantes de la comarca petrolera estarán presentes en la noche de boxeo Desafío Sangre Negra en la ciudad de Catriel el próximo sábado.

Franco León vuelve a pelear luego de su victoria el pasado fin de semana en la ciudad de Neuquén frente a Guillermo Neira. Esta vez, su rival será el local Andrés Gutierrez.

También, dirán presentes Angel Valenzuela que estará peleando frente al local Ignacio Cisterna y Alexis Palma se enfrentará a Jeremías Sotto también de la ciudad de Catriel.

Los combates se realizarán en el SUM Municipal de Catriel a partir de las 20 horas el sábado 16 de agosto.