Torneo Oficial: Doble fecha para la división B y fecha normal para el A

La División B de Lifune adelanta la fecha para hoy viernes en primera y reserva y vuelve a jugar el domingo. La División A juega únicamente el día domingo.

Hoy Rivadavia juega a partir de las 14 frente a Los Canales como visitante y el domingo juega como local frente a Sapere.

En el caso de Alianza y Petrolero Argentino juegan por la fecha 4 ambos como local. Alianza se enfrenta a Don Bosco con transmisión de 299 Deportes mientras que Petrolero se enfrenta a Pacífico en el 30 de Septiembre.

En las categorías Juveniles (5t, 6ta y 10) Alianza juega como local frente a San Lorenzo el sábado. Petrolero juega frente a Unión Vecinal también como local y Rivadavia queda libre.

En (7ma, 8va y 9na) Alianza visita a San Lorenzo el viernes, Petrolero a Unión Vecinal el sábado y Rivadavia queda libre.

En el femenino Alianza juega frente a Los canales como local, Petrolero frente a Unión Vecinal también como local mientras que Rivadavia descansa.