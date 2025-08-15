Se realizó un nuevo encuentro del programa “Tu voz, tus derechos” en Cutral Co

En el salón Arnoldo Janssen se llevó a cabo el cuarto encuentro del programa “Tu voz, tus derechos” en la ciudad de Cutral Co.

Participaron todas las escuelas de nivel secundario de ambas ciudades. Las temáticas que se trabajaron fueron: Prevención de adicciones de la educación emocional, primera escucha en la atención médica y prevención del suicidio.

Del encuentro participó el presidente del Concejo Deliberante de Cutral Co Jesús San Martín, el grupo Persistir y profesionales de salud integral adolecente del hospital local.

Jesús expresó lo siguiente en sus redes sociales “Como siempre remarco, estas herramientas son trabajadas para los chicos por pedido de ellas y ellos. Con la premisa de escuchar y dar respuesta, por que sus voces son un derecho”.