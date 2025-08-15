Plaza Huincul: Invitan a celebrar el Día del Niño en barrio Altos del Sur

La comisión vecinal de Altos del Sur invita a toda la comunidad a participar de la celebración del Día del Niño, que se llevará a cabo el este viernes 15 de agosto a las 18:00 horas en la Plaza del Sol, ubicada en el barrio Altos del Sur.

El evento contará con una variada propuesta recreativa y de entretenimiento para los más pequeños, incluyendo música en vivo, juegos, chocolate, torta fritas, peloteros y regalos para los asistentes.

La comisión vecinal invita a vecinos y vecinas de todos los barrios de la ciudad a sumarse a la celebración y compartir un momento especial en familia.

Lugar: Plaza del Sol, Barrio Altos del Sur

Fecha y hora: Viernes 15 de agosto, 18:00 horas