La Universidad FASTA abre sus inscripciones en Plaza Huincul para el ingreso de septiembre

La Universidad FASTA informa que se encuentran abiertas las inscripciones para comenzar carreras universitarias en el mes de septiembre. En este contexto, se ofrece una promoción por tiempo limitado destinada a nuevos ingresantes.

No dejes pasar esta oportunidad. Promoción con cupos limitados. Esta iniciativa busca facilitar el acceso a la educación superior en carreras a distancia, en distintas áreas del conocimiento.

La oferta académica incluye más de 35 carreras de pregrado, grado y posgrado, todas con modalidad a distancia, lo que permite a los estudiantes cursar sin horarios fijos y organizar sus propios tiempos.

Los exámenes finales, de ciertas carreras, se rinden en la Sede de Plaza Huincul. Av. del Libertador 517.

Los interesados pueden conocer la oferta académica ingresando a: https://carrerasonline.ufasta.edu.ar o realizar su consulta a través de: WhatsApp: (11) 6647-6236 o al correo electrónico: [email protected]