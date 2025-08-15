Fuerza Patria definió candidatura y no estará Ramón Rioseco

Tras dos jornadas extensas de debate, finalmente el frente partidario que representará al peronismo y sectores progresistas, llevará como candidata a Beatriz Gentile.

Gentile es historiadora y rectora de la Universidad Nacional del Comahue. En diálogo con FM Universidad Calf, confirmó su postulación.

Ante “una democracia donde se está gobernando con DNU y con veto, hay que darle al Congreso de la Nación un respaldo y sostener en todo lo que uno pueda colaborar con mantener y frenar esto, que yo creo que es una avanzada que retrotrae el país, retrotrae a la Argentina a mediados del siglo XX”, argumentó.

Gentile aclaró que no fue convocada formalmente por ningún otro espacio y, sobre su incorporación a FP, resaltó: “soy afiliada al Partido Justicialista, abrazo el peronismo desde que tengo 17 años. Nadie duda cuáles son mis convicciones y dónde estoy parada”. Consultada sobre los desafíos de cara a octubre sostuvo: “en esta elección no se plebiscita el gobierno de la provincia de Neuquén, eso se hará en el 2027. Acá lo que hay que comprender, desde todas las provincias, es que no hay provincia posible si no tenemos un país posible” y “pensar que el bienestar de nauquinos y nauquinas depende del país que tengamos”.