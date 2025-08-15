Cutral Co hará, con fondos propios, la obra para evitar que se inunde la calle Salta

En Cutral Co llueve poco pero cuando una gran precipitación cae provoca serios inconvenientes para el drenaje hacia los zanjones, especialmente el chico que divide a la ciudad con Plaza Huincul.

En la última lluvia, se pudo ver un enorme torrente de agua en el barrio Cooperativa mientras que el agua se acumulaba igual en la calle Salta pero también en la calle Roca, donde se había tapado los pluviales en una obra mal realizada. Este último ya está solucionado.

Pero quedó pendiente, por la suspensión de la obra pública en la gestión de Javier Milei, la etapa de entubamiento de los pluviales, que se hará sobre la zona céntrica. El intendente Ramón Rioseco pidió a los vecinos paciencia, porque se verá afectado el tránsito y la obra en total durará un año aproximadamente.

La cañería que se va a enterrar es de 1200 mm y pasará por las calles Di Paolo, Río Negro, Pampa y Salta, Roca, Alem, Principal Saez y Perito Moreno.

Para seleccionar la empresa que hará los trabajos, se convocará a una licitación pública nacional con un presupuesto de 4.000 millones de pesos. Se esperan interesados porque la obra pública es casi inexistente en el país.

Esta etapa no es lo que se había planificado en un inicio, pero el secretario Henry Torrico explicó que se hicieron todos los estudios hidráulicos y se determinó que un tendido menor de cañerías podía solucionar el problema existente, que es la falta de capacidad para encausar el agua en los momentos de mayor precipitación. Entonces se hará una obra más chica, porque no hay fondos de Nación para realizar la original. Pero que será eficiente.