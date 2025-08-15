Cutral Co: chocaron dos motociclistas y hubo uno derivado al hospital

Un incidente de tránsito entre dos motociclistas en el barrio Centro Sur de Cutral Co arrojó a una persona con lesiones, que debió ser atendido en el hospital local.

Según se pudo conocer, el hecho fue alrededor de las 21, en avenida del Trabajo y San Luis. Uno de los participantes se desplazaba en una moto marca Honda, de 150 centímetros cúbicos. Se trata de un hombre, mayor de edad que tenía el casco protector de uso obligatorio. Lo hacía por San Luis en el sentido oeste a este.

Mientras que por avenida del Trabajo, lo hacía otra moto marca Keller de la misma cilindrada. Iba de sur a norte.

Iba un varón -mayor de edad- acompañado por una mujer. Se aclaró que los dos llevaban el casco colocado. Como consecuencia de la colisión, el hombre de la moto Honda salió del rodado y cayó con un fuerte golpe sobre el asfalto.

Es por esta razón que se convocó a una ambulancia para ser trasladado hasta el hospital de Complejidad Media de Cutral Co.

El motociclista de la moto Keller presentaba un dolor en pierna izquierda. En el lugar, estuvo el personal de la División Tránsito de Plaza Huincul. Los dos motociclistas contaban con toda la documentación exigida para circular en regla.