Acusan a un hombre por el asesinato de Kevin Oses, en el barrio Belgrano

Se realiza la audiencia de formulación de cargos en la sede judicial de Cutral Co, en la que Mayra Febrer, fiscal del caso, acusará a Pablo Hugo Guayquillán, de 22 años.

En el transcurso de la audiencia se conocerán detalles de lo ocurrido para que Oses apareciera sin vida, herido con un arma blanca, en uno de los pasillos del barrio Belgrano en la mañana de ayer.

La fiscalía acusó a Guayquillán por homicidio simple en calidad de autor, por darle muerte a la víctima utilizando una daga de 4 centímetros de hoja.

También se determinará si el acusado permanecerá con prisión preventiva, la fiscal solicitó que fueran 4 meses, el mismo plazo de la investigación.

Guayquillán fue asistido por el ministerio Público de la Defensa, a cargo de Mariángeles Ocejo, quien ofreció una casa de un familiar para que se cumpliera la prisión domiciliaria.

La jueza Vanesa Macedo Font consideró que existía riesgo de entorpecimiento de la investigación y determinó que quedara en prisión por dos meses.

Como no hay lugar en las comisarías de Cutral Co y Plaza Huincul, la fiscal propuso que se lo alojara en la comisaría 9 de Picún Leufú pero no confirmación aún del lugar donde quedaría detenido.