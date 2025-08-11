Tres mujeres fueron acusadas de vender droga en el barrio Nehuen Che

Llegaron varias denuncias anónimas a través del QR que lleva a la web de la fiscalía sobre una vivienda en el barrio de zona oeste.

Se realizó una investigación y se detectó que efectivamente dos mujeres se dedicaban a vender droga mientras que una tercera colaboraba pero estaba dedicada también al cuidado de un niño de 3 años.

Se hizo un allanamiento encabezado por la División Antinarcótico de Cutral Co pero con apoyo de la GEOP, el Comando Radioeléctrico y personal de la Dirección Seguridad Cutral Co.

Tras 10 días de intensa investigación y vigilancia encubierta, los efectivos corroboraron la actividad ilícita: constantes visitas de personas que llegaban, permanecían pocos minutos y se retiraban con pequeños envoltorios a cambio de dinero.

Con la orden judicial en mano, el allanamiento permitió secuestrar cocaína, cannabis sativa fraccionada y lista para la venta, dinero en efectivo presuntamente producto del ilícito, un vehículo, teléfonos celulares, municiones y otros elementos clave para la causa.

Tres mujeres mayores de edad fueron notificadas de imputación penal y quedaron en libertad supeditada, en el marco de la Ley Nacional de Estupefacientes N° 23.737.