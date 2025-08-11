Rucci advirtió que las empresas “no cumplen” y que el gremio podría quedar en libertad de acción

Después de la conciliación obligatoria dictada por el Ministerio de Trabajo de Nación entre el sindicato petrolero y las cámaras empresariales, el dirigente Marcelo Rucci hizo una advertencia.

Desde el gremio se señaló que acataron la dispuesto por el organismo nacional. “Todos sabemos que cuando se acata, las partes deben cumplir: nosotros suspender el paro y las cámaras retrotraer los despidos y los stand-by. Nosotros hicimos lo que correspondía y vemos que no hay reacción de las cámaras”, dijo Rucci.

El secretario general advirtió que “no se levantaron la mayoría de los despidos ni el stand-by” y que “tenemos gente que está en base ocho horas”. Rucci agregó que “en este tiempo de conciliación solo hemos podido hablar con dos empresas, YPF y Tecpetrol, donde avanzamos muchísimo y estamos muy cerca de un acuerdo, pero con el resto de la industria no hubo ninguna reunión”.

“Estimamos que esta semana empiecen a venir, pero creo que se está incumpliendo la conciliación obligatoria. Eso nos da la posibilidad de quedar en libertad de acción si no se cumple”, describió.

Este martes habrá una nueva convocatoria del Ministerio de Trabajo de la Nación y por lo que señala el sindicato, la gran mayoría de las empresas, -a excepción de las dos mencionadas- no acusaron recibo.

Sobre la postura gremial, subrayó que: “Nos vamos a mantener muy firmes en la posición de quedar en libertad de acción, porque seguimos con el mismo problema”.

Al referirse al origen del conflicto, explicó que “el pedido de conciliación fue hecho por las cámaras, pero después son diferentes situaciones. Tuvimos la posibilidad de estar sentados con el CEO de YPF, hablando de la situación, y hubo apertura y buena predisposición. Lo mismo con Tecpetrol, pero son dos empresas de todas las que están dentro de la cámara. Salvo estas dos, el resto no cursó recibo”.

Rucci describió un contexto “difícil” que atribuyó a un “cuello de botella”. “No es que falte stock; al contrario, estamos superestockeados tanto de petróleo como de gas. Lo planteamos sabiendo que esto podía suceder, porque las obras para la salida de los ductos al Atlántico no están terminadas, y entendíamos que necesitábamos un puente para llegar en forma ordenada, sin despidos ni stand-by. No nos escucharon, no tuvimos respuesta”, sostuvo.

“Nosotros iniciamos una medida de fuerza y acatamos la conciliación para negociar, pero hasta acá solo hablamos con dos empresas. El resto, algunas han llamado para ver cuándo juntarnos, pero no hemos solucionado nada y tampoco se han hecho eco de lo que marca la conciliación, que es retraer los despidos y las cesantías. Esto nos deja en posición de avanzar con la medida de fuerza”, afirmó.

Sobre el traspaso de áreas maduras, señaló que “fue desordenado y lo estamos ordenando, porque hay gente que quedó en condición de cesantía. Eso fue uno de los temas que pudimos hablar con YPF, y hubo una autocrítica de que esto no fue con la prolijidad que debería haber tenido. En esto quiero destacar la intervención del gobernador de la provincia, que nos ha acompañado y se interesó en el tema, porque tampoco fue lo que habíamos hablado en su momento al desprendernos de yacimientos convencionales”.

“Con YPF dimos avances significativos. Con Tecpetrol todavía no nos juntamos, no tenemos nada firmado, debemos reunirnos en unos días para terminar de definirlo. Son pasos importantes para que la industria funcione como debe. Cuando tuvimos que acompañar a la industria, lo hicimos. No puede ser que hoy, en el mejor momento de la industria, nos manden a los compañeros a la casa”, afirmó.

Rucci insistió en que “hay que ser ordenados, sentarse en una mesa, dialogar y buscar la mejor manera para que esto funcione. No queremos ser un obstáculo en el crecimiento de Vaca Muerta, pero tampoco vamos a permitir avasallamientos ni condiciones que perjudiquen a los trabajadores”.

Consultado sobre la reactivación proyectada para marzo, respondió: “Se trata de buena voluntad. Las empresas no han perdido plata; dejarían de ganar todo lo que quieren, que es diferente. El esfuerzo hay que compartirlo, como lo hicimos nosotros en el peor momento de la industria. También tendrán que compartirlo hoy las empresas para llegar a esa fecha con los trabajadores adentro. No puede ser que la primera solución sea dejarlos afuera”.

“Fuimos responsables y serios en todo lo que planteamos y llevamos adelante. Nos empujan a un paro. El Ministerio dicta la conciliación, nosotros la acatamos, pero hasta acá vemos que la otra parte no está cumpliendo. Eso nos da la posibilidad de dejarla sin efecto”, aseguró.

“La conciliación es clara: el paro se retrotrae y los despidos y stand-by también. Nosotros levantamos el paro, pero todavía hay gente despedida y en stand-by, así que lo que no están cumpliendo son las empresas”, cerró.

Medanito: “La dilación perjudica a trabajadores y municipios”

En relación al bloque Medanito, en La Pampa, Rucci afirmó que “no se trata de si va a continuar PCR o quién va a continuar. Se trata de que se saque a licitación un área que, por cuestiones que no termino de entender, se ha dilatado muchísimo”.

“Esto no solo perjudica a los municipios en la coparticipación, sino también a los trabajadores, con quienes acordamos con la empresa que hoy explota el yacimiento que no haya despidos y mantener a algunos compañeros provisoriamente hasta que esto salga”, dijo.

“Apostamos a la responsabilidad que tienen los legisladores y el Gobierno de La Pampa, porque acá se está en una discusión que no tiene sentido. Se habla de un data room que va a decir lo mismo que nosotros: no hay misterios, son yacimientos maduros con gran posibilidad de recuperación secundaria y terciaria, y con potencial todavía importante. Si esto se sigue dilatando, quedarán trabajadores en la calle, municipios en condiciones desfavorables, no habrá inversión y nos terminarán echando gente a la calle”, advirtió.

Rucci sostuvo que “haber visitado a algunos legisladores y planteado desde nuestro conocimiento lo que pudimos ha ayudado. Quiero creer que no hay mala fe, sino desconocimiento, y lo que pudimos aportar lo aportamos. Creo que hoy hay más claridad. Sabemos que estamos a nada de que esto se resuelva; ojalá lo hagan, porque es muy importante para muchas familias”.

“Quiero estar presente el jueves en esa votación, porque se juega algo muy importante: el derecho a trabajar de mucha gente que está en 25 de Mayo y que hoy está en zozobra. Esto nos pone a todos en alerta. Un pueblo entero lo manifestó el otro día, cuando tuvimos que ir porque nos convocó el Ministerio de Trabajo de La Pampa, donde espontáneamente la gente salió a reclamar lo que le corresponde. Esto es trabajo, es dignidad, nada más”, afirmó.

Sobre el eventual rol de Pampetrol como operador transitorio, expresó: “No sé cómo lo irán a hacer. Lo importante es que lo hagan. Hoy necesitamos definiciones. No decimos qué empresa tiene que seguir, decimos que se debe garantizar a los trabajadores la dignificación del trabajo en yacimientos con potencial. La manera en que lo hagan es responsabilidad del Gobierno de La Pampa, porque se trata de gente y de un yacimiento importante que tiene la provincia. Ojalá lo hagan y lo hagan bien, porque la discusión se plantea en otro ámbito, no poniendo de rehén a gente que necesita su trabajo”.

“Por eso apuesto a que haya servido que nuestras visitas hayan clarificado algo y que puedan estar los votos para que estemos tranquilos y sepamos que se hará la licitación y que continuará”, concluyó.