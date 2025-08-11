Robo en Cooperativa Obrera de Cutral Co: Vecinos denuncian falta de seguridad

Una familia denunció un robo ocurrido el pasado sábado 9 de agosto en el estacionamiento de la Cooperativa Obrera, ubicada en el barrio General San Martín de Cutral Co. Según relataron, tras realizar sus compras y permanecer aproximadamente media hora dentro del supermercado, al regresar encontraron su vehículo con la puerta abierta y varios productos sustraídos, entre ellos mercadería del pedido que habían realizado, camperas de abrigo y ropa de un bebé menor de un año.

Al intentar buscar una solución con la encargada del establecimiento, la familia recibió la información de que no tenían acceso a las cámaras de seguridad, las cuales dependen de la casa central en Bahía Blanca. Además, debido a que el hecho ocurrió durante el fin de semana, no había personal disponible para revisar las imágenes ni brindar una respuesta inmediata.

Desde el área de seguridad del lugar les indicaron realizar la denuncia policial en la Comisaría 15 de barrio Pampa Real. En la dependencia policial, confirmaron que no es la primera vez que se registran robos en ese sector, y se atendió a la familia con amabilidad.

Posteriormente, la familia volvió a la Cooperativa para presentar la denuncia formal y recibió la respuesta de que el reintegro o solución dependerá del análisis policial y que, en muchos casos, no se reconoce el daño a los clientes.

Los vecinos y clientes expresan su preocupación por la falta de seguridad en el estacionamiento y la poca empatía y respuesta ante estos hechos que afectan a personas que se esfuerzan por adquirir sus productos.