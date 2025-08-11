Plaza Huincul recibirá a amantes del malambo en el Festival Prelaborde

Plaza Huincul fue seleccionada, por segundo año consecutivo, como sede oficial del selectivo rumbo al Festival Nacional de Malambo, cuya 58° edición se llevará a cabo del 11 al 16 de febrero de 2026 en Laborde, provincia de Córdoba.

La presentación oficial de esta destacada designación tuvo lugar esta mañana mediante una conferencia de prensa.

La instancia selectiva del Prelaborde se desarrollará el próximo mes de noviembre, congregando a artistas y delegaciones de distintas localidades del país con el objetivo de clasificar al escenario nacional.

Esta mañana, el intendente Claudio Larraza expresó el orgullo que representa para la ciudad ser nuevamente elegida como sede de un certamen de la envergadura del Prelaborde.

Antes, la ministra de Desarrollo Humano, Gobiernos Locales y Mujeres, Julieta Corroza, manifestó que: “trabajamos diariamente para generar políticas públicas que posibiliten y promuevan este tipo de prácticas, que cuidan nuestras raíces, nuestras costumbres, y ponen en valor a nuestros artistas”.

Asimismo, felicitó al jefe comunal por el compromiso brindado hacia este tipo de eventos culturales, y reivindicó la importancia del trabajo conjunto entre el gobierno provincial y el municipio respecto de proporcionar el debido acompañamiento institucional tanto a proyectos culturales como a artistas locales.

Por su parte, la subdelegada regional Marina Espinosa, expresó su agradecimiento de manera enfática al intendente Larraza y al gobierno de Neuquén por el constante respaldo institucional que ha permitido que Plaza Huincul sea nuevamente elegida como sede oficial de esta instancia selectiva. El delegado Martín Sandoval abrió la lista de oradores y manifestó el agradecimiento por el respaldo oficial a la disciplina.

Para cerrar el acto, interpretaron una danza dos parejas de Adultos Mayores; el campeón nacional de Malambo 2017, Emanuel Rulo Hernández interpretó en guitarra “Quimey Neuquén”. Finalmente, el actual campeón 2025, Máximo Ramírez bailó ante los presentes.

Entre las autordidades y funcionarios estuvieron la diputada provincial Yamila Hermosilla, el subsecretario de Cultura de la Provincia, Oscar Sarhan y la secretaria de Cultura de Zapala, María José Rodríguez.

Qué es el festival nacional del Malambo

Se trata de uno de los certámenes más representativos del folklore argentino, con un enfoque central en la expresión del malambo, que se celebra cada enero en Laborde, localidad ubicada al sudeste de la provincia de Córdoba, lugar que se ha consolidado como la “Capital Nacional del Malambo” desde sus inicios en 1966.

Creado por la agrupación “Amigos del Arte”, el festival busca revalorizar la cultura y tradiciones argentinas, promover el malambo en distintos estilos y fortalecer los lazos entre delegaciones de todo el país e incluso del extranjero.