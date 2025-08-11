Plaza Huincul: El CPEM N° 58 vuelve a clases en el turno tarde

Desde el equipo de Gobierno y Conducción Escolar del CPEM N° 58 de Plaza Huincul se informó a toda la comunidad educativa que este lunes, en el turno tarde se retomarán las clases.

Se indicó que se ha recibido la disposición del CPE con la finalización de los trabajos y habilitación correspondiente, por lo que volverán a las actividades hoy por la tarde.



El inconveniente que se había registrado fue como consecuencia de una pérdida en el servicio de gas natural. Para garantizar la seguridad y permitir que la cuadrilla haga las reparaciones correspondientes.