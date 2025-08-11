Más de 1300 docentes rurales se reúnen en Cutral Co en el 2º Encuentro Provincial

Durante este lunes y martes, el Centro Cultural de Cutral Co es sede del Segundo Encuentro Provincial de Docentes Rurales, que convocó a más de 1300 educadores de toda la provincia. La apertura estuvo a cargo de la ministra de Educación, Soledad Martínez, quien destacó la necesidad de revertir más de 20 años de postergación en la educación rural.

En el acto inaugural, Martínez afirmó que “no hay un acto más revolucionario que brindar educación a los hijos e hijas de las familias rurales”, y remarcó el compromiso del gobierno provincial para fortalecer la educación en estos territorios a través de la inauguración y refacción de escuelas, incorporación de establecimientos a jornada completa y mejoras en residencias y albergues.

La ministra de Desarrollo Humano, Gobiernos Locales y Mujeres, Julieta Corroza, resaltó el papel fundamental de los docentes rurales para garantizar la igualdad de oportunidades entre los niños y niñas de zonas alejadas y los que viven en la capital provincial.

Por su parte, la directora general de Educación Rural del Consejo Provincial de Educación (CPE), Fátima Piussi, subrayó la importancia del encuentro como espacio para compartir experiencias y abordar los desafíos actuales de las escuelas rurales. También participaron representantes de la Asociación de Maestros Rurales Argentinos de otras provincias.