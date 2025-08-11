Cutral Co tiene nuevas unidades para diferentes áreas

Desde la municipalidad de Cutral Co realizaron en el día de hoy la entrega de nuevas unidades para los servicios de Agua y Cloacas y también para Servicios Públicos.

El intendente, Ramón Rioseco, expresó lo siguiente: “nuestra ciudad ha crecido de forma exponencial, los servicios crecen y la inversión crece. Mantener los servicios activos y eficientes requiere una inversión permanente”.

Además, agregó que “en los próximos días vamos a estar entregando nuevas unidades para otras áreas”.

A la secretaría de Agua y Cloacas se le entregó una camioneta Ford Ranger. La nueva barredora y un camión autocargador fue para Servicios Públicos.