Falsa alarma movilizó a los servicios de emergencia en Plaza Huincul

En la tarde de este lunes, un llamado de alerta activó un operativo conjunto que involucró a Bomberos Voluntarios de Plaza Huincul, personal policial y Defensa Civil. La denuncia indicaba la presencia de un incendio en una vivienda ubicada en la intersección de 1° de Mayo y Mariano Moreno, en el barrio Mosconi.

Ante la urgencia, las dotaciones se desplazaron rápidamente hacia el lugar y realizaron un relevamiento de la zona. Tras la inspección, se constató que no había fuego ni situación de riesgo, por lo que el hecho fue catalogado como falsa alarma.