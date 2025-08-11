Hubo multitudinario festejo del Día de las Infancias en Plaza Huincul

Con el club Plaza Huincul como escenario, cientos de familias celebraron el Día de las Infancias en Plaza Huincul.

El municipio organizó la actividad junto con la institución y con la organización solidaria que tiene como referente a Matías Zurita.

El complejo deportivo albergó diferentes propuestas elaboradas por las áreas participantes de la Municipalidad de Plaza Huincul para que los niños y las niñas de todas las edades puedan disfrutar de juegos y diferentes experiencias.

Hubo música, sorteos, juegos para que los niños y niñas de todas las edades pudieran disfrutar de un buen momento.