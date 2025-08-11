Habrá charla abierta sobre cáñamo industrial en Plaza Huincul

Plaza Huincul, a través de la Subsecretaría de Industria y Tecnología, en conjunto con la Fundación GEN, invita a toda la comunidad a participar de una charla informativa sobre el cáñamo industrial, sus usos, aplicaciones y recomendaciones ambientales.

El encuentro tendrá lugar el próximo miércoles 13 de agosto a las 18 horas en el Centro Cultural Gregorio Álvarez, ubicado en la ciudad de Plaza Huincul.

Esta actividad, abierta y gratuita, busca acercar a los vecinos y vecinas el conocimiento sobre la versatilidad del cáñamo como recurso natural y su potencial para el desarrollo de diferentes industrias locales, promoviendo además prácticas sostenibles y responsables con el medio ambiente.

Los interesados en participar pueden inscribirse a través del siguiente formulario online: https://forms.gle/TTXE6Bks9WT5jRdZ6.

Desde la organización destacaron la importancia de esta charla como una oportunidad para informar y sensibilizar sobre las múltiples posibilidades que ofrece el cáñamo industrial en la región, desde la fabricación de textiles, materiales de construcción, bioplásticos, hasta usos medicinales y alimenticios.