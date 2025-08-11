Habrá capacitación gratuita sobre reciclaje y compostaje en Plaza Huincul

La Municipalidad de Plaza Huincul, a través de la subsecretaría de Producción y Agricultura Familiar, junto con el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), invita a la comunidad a participar de una capacitación gratuita sobre el reciclado de residuos orgánicos y la técnica de compostaje.

La actividad se realizará el próximo martes 12 de agosto, de 10:00 a 12:30 horas, en la Biblioteca Municipal Juan Benigar. Durante el encuentro, los asistentes podrán conocer prácticas sustentables para el manejo de residuos domiciliarios, fomentando el cuidado del medio ambiente y la reducción de desechos.

La capacitación está destinada a todos los vecinos interesados en adquirir herramientas prácticas para el reciclaje y la producción de compost, un abono natural que contribuye a la fertilización del suelo.

Para inscribirse, los interesados deberán comunicarse al teléfono 299-5838481.