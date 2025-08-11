Estudiantes de la EPET N° 1 hicieron una sentada por la inseguridad

Estudiantes de la EPET N° 1 resolvieron hacer una sentada a media mañana de hoy. Los motivos son, entre otros, la falta de seguridad.

La protesta logró concretarse después que las y los delegados de los diferentes cursos acordaran llevarla adelante porque entienden que existe una serie de demandas que no son atendidas desde el cuerpo directivo.

“No nos sentimos escuchados. Hemos presentado proyectos y lo último fue la situación que ingresó una madre y que todos conocen lo que pasó”, dijo una de las estudiantes en diálogo con Matutino 105.9 de radio Fuego.

La semana anterior se vivió una situación con la madre de un estudiante que ingresó al edificio escolar y quiso entrar al curso por una situación de bullying. A raíz de esta situación es que durante jueves y viernes las clases fueron suspendidas.