Este es el pronóstico para el comienzo de semana en Cutral Co y Plaza Huincul

Desde la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas -AIC- se anunció una jornada con cielo cubierto y ventoso durante el día y para la noche estará cubierto.

La temperatura mínima de 9° Centígrados y la máxima de 20° aunque se espera que haya viento.

Se espera del sector noroeste a 41 kilómetros con ráfagas de 75, a lo largo del día y para la noche disminuirá a 43 kilómetros con ráfagas de 61, rotará al oeste.

Para e martes, la mínima será de 1° bajo cero y la máxima de 14°. El cielo estará parcialmente nublado a lo largo del día.