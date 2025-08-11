El hospital Zonal Cutral Co y Plaza Huincul busca profesionales de la salud

El hospital zonal lanzó una convocatoria para la incorporación de nuevos profesionales de la salud, con el objetivo de fortalecer su plantel en áreas consideradas clave para la atención de la comunidad.

Desde la institución explicaron que esta búsqueda responde a la necesidad de ampliar la cobertura médica en especialidades esenciales y garantizar un mejor servicio a los pacientes de toda la región.

Los perfiles solicitados incluyen médicos y médicas generalistas, emergenciólogos/as, pediatras, terapistas y farmacéuticos/as.

Las personas interesadas deberán enviar su currículum vitae y datos personales a las direcciones de correo electrónico: [email protected] y [email protected].

Con esta convocatoria, el Hospital Zonal busca sumar recursos humanos que permitan dar respuesta a la creciente demanda asistencial y reforzar la atención en guardias, internaciones y áreas críticas.