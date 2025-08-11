Capacitarán en Cutral Co y Plaza Huincul sobre el uso de la Boleta Única Papel

El Gobierno Provincial realizará esta semana capacitaciones abiertas para que los vecinos conozcan en detalle cómo será el procedimiento de votación con la Boleta Única Papel, sistema que se utilizará por primera vez en las elecciones legislativas nacionales del próximo 26 de octubre.

En estas elecciones, los ciudadanos neuquinos elegirán tres senadores y tres diputados nacionales. A diferencia de comicios anteriores, esta vez el votante recibirá una única boleta de papel con toda la oferta electoral y deberá marcar, con lapicera, sus opciones para cada categoría.

En Plaza Huincul, la capacitación se desarrollará el miércoles 13 de agosto a las 14:20 en el Centro Cultural Gregorio Álvarez.

En Cutral Co, la actividad será ese mismo día a las 16:20 en el Auditorio de la Cámara de Comercio.

Durante las jornadas, personal de la Dirección General de Asuntos Jurídicos y Electorales explicará paso a paso cómo emitir el voto correctamente, detallará las ventajas del nuevo sistema y responderá las inquietudes de los participantes.

El diseño definitivo de la boleta que se utilizará en Neuquén se dará a conocer el 1 de septiembre. El 16 de septiembre se publicarán los padrones definitivos y el 1 de octubre se informarán los lugares y mesas de votación.