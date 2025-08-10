Vecinos denuncian que la red cloacal colapsa en barrio Zani, Cutral Co

Vecinos del barrio Zani, en Cutral Co, denunciaron una problemática recurrente que afecta la calidad de vida en la zona. Según informaron, cada semana, y nuevamente este domingo, la calle Chacabuco sufre el desborde de la red cloacal, lo que genera una laguna de líquidos cloacales en la vía pública.

El desborde provoca malos olores y la invasión del líquido cloacal sobre las veredas, afectando la infraestructura de las viviendas y obligando a los vecinos a limpiar desechos y restos de papel que quedan cuando el líquido se seca.

Los afectados remarcan que esta situación no es resultado de la falta de mantenimiento, ya que el servicio destapa la red aproximadamente una vez por semana, sino que se debe a una obra pública insuficiente y mal planificada que no está preparada para la cantidad de viviendas que actualmente habitan el barrio.

Los vecinos solicitan a las autoridades una intervención urgente y la implementación de soluciones eficaces y definitivas que garanticen la salubridad y el bienestar de la comunidad, en lugar de acciones temporales que solo alivian momentáneamente el problema.