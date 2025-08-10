Se realizó el Módulo 5 del programa “Formar a los Formadores”, en Cutral Co

En el marco del programa Formar a los Formadores, se llevó a cabo el Módulo 5, destinado a entrenadores y formadores deportivos, comunitarios y de diversas instituciones. La propuesta busca proporcionar herramientas clave para el acompañamiento y la formación integral de niñas, niños y adolescentes.

En esta ocasión, la capacitación abordó la Ley 2302 de Protección Integral y la problemática del grooming, una modalidad de acoso y abuso sexual contra menores a través de medios digitales.

El equipo de disertantes estuvo integrado por Patricia Lupica Cristo, integrante del Tribunal Penal de Impugnación y presidenta de la Asociación de Magistrados; la Jueza de Familia, Silvina Arancibia; la Jueza de Paz, Claudia Vega; el Lautaro Arévalo, Defensor de los Derechos del Niño, Niña y Adolescente; y los licenciados Néstor Zamora, Débora González, Patricia Román y Elisa Carballo.

Durante las exposiciones, se destacó la necesidad de prevenir, detectar y actuar tempranamente ante situaciones de riesgo.

“La prioridad es brindar herramientas para que puedan tener un manejo seguro dentro de las redes”, señaló la Dra. Lupica Cristo.

Por su parte, la Dra. Arancibia advirtió que “cuando los casos llegan al Poder Judicial, es porque algo no se hizo bien antes. Es una responsabilidad compartida”.

En la misma línea, la Dra. Vega alertó que “una situación puede replicarse y ser vista por miles de personas en segundos”.

El encuentro contó con la presencia del presidente del Concejo Deliberante, Jesús San Martín.