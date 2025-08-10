Se abre la licitación para construir dispositivo de salud mental en la Comarca Petrolera

Este viernes se realizó la apertura de sobres para la construcción del Dispositivo de Inclusión Habitacional (DIH) en Cutral Co, un proyecto provincial que busca ampliar y mejorar la asistencia terapéutica para personas con padecimientos de salud mental.

El presupuesto oficial para la obra asciende a 740 millones de pesos, con un plazo de ejecución de 210 días corridos, y una superficie cubierta prevista de 252 metros cuadrados. El edificio estará ubicado en la intersección de las calles José de Méndez y Pedro Ramos, en un terreno cedido por el municipio.

La apertura contó con la presencia de autoridades provinciales, entre ellas el ministro Jefe de Gabinete Juan Luis ‘Pepé’ Ousset, la ministra de Desarrollo Humano Julieta Corroza, el ministro de Salud Martín Regueiro, y los intendentes de Cutral Co y Plaza Huincul, Ramón Rioseco y Claudio Larraza, respectivamente.

Los DIH constituyen espacios de atención ambulatoria destinados a personas con enfermedades mentales o problemas de adicciones que requieren acompañamiento para su reinserción social. Según explicó el ministro Regueiro, estos dispositivos “mejoran las condiciones de quienes están en proceso de alta hospitalaria, acompañándolos hasta su reintegración definitiva en la comunidad”.

El proyecto incluye cuatro habitaciones individuales completamente equipadas, espacios comunes, servicios sanitarios y accesibilidad para personas con movilidad reducida. Se prevé una futura ampliación con dos habitaciones adicionales y baterías de baños.

El personal especializado será seleccionado mediante concurso y estará compuesto por enfermeros, psicólogos, trabajadores sociales y técnicos en acompañamiento terapéutico. El equipamiento será provisto por el Ministerio de Salud provincial.

El ministro de Economía, Guillermo Koenig, destacó la importancia de esta inversión como reflejo de un Estado provincial comprometido en la mejora de la infraestructura sanitaria, en contraste con la reducción de recursos a nivel nacional.

Por su parte, el intendente Ramón Rioseco afirmó que la salud pública, y en especial la salud mental, “son prioridades esenciales para la provincia y el municipio, y requieren un trabajo conjunto y sostenido”.