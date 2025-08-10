Plaza Huincul y Cutral Co se unen por primera vez para celebrar la Estudiantina 2025

Plaza Huincul y Cutral Co realizarán por primera celebración conjunta de la Estudiantina 2025. Este evento reunirá a todos los estudiantes de 4° y 5° año de las escuelas secundarias comerciales, así como a los alumnos de 5° y 6° año de las escuelas técnicas de ambas localidades.

La iniciativa busca fomentar la integración y el sentido de pertenencia entre los jóvenes estudiantes, a través de diversas actividades culturales, deportivas y recreativas que se desarrollarán durante todo el mes en distintos puntos de la región.

Para dar inicio a la organización y coordinar las actividades, se convocó a los delegados de cada curso al primer encuentro informativo, que tendrá lugar el lunes 11 de agosto a las 19:00 horas en la Casa de la Historia, ubicada en Ruta Nacional N°22 y Sáenz Peña, en Cutral Co.

Desde las autoridades municipales y educativas destacaron la importancia de este encuentro que, por primera vez, involucra a ambas ciudades en una celebración conjunta, con el objetivo de fortalecer los lazos entre los estudiantes y promover la cultura local.

Se espera que la Estudiantina 2025 se convierta en un espacio para que los jóvenes puedan expresarse, compartir y disfrutar de una experiencia inolvidable en la Comarca Petrolera.