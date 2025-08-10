Femicidio en Neuquén: una joven fue hallada muerta y detuvieron a su pareja

Una joven de aproximadamente 25 años fue encontrada sin vida en una vivienda del barrio Alto Godoy, en el oeste de la ciudad de Neuquén. La fiscalía investiga el hecho como un posible femicidio y la pareja de la víctima fue detenida como principal sospechoso.

El hecho ocurrió en la madrugada del domingo, alrededor de las 3 horas, en una vivienda ubicada en el sector gastronómico del barrio, en inmediaciones de las calles Beethoven y Pérez Novella. Vecinos alertaron a la policía tras escuchar golpes, gritos y otros ruidos que llamaron su atención.

El personal policial se acercó inicialmente al domicilio, pero al no obtener respuesta se retiró. Sin embargo, cerca del mediodía regresaron y hallaron el cuerpo sin vida de la joven.

La fiscal Guadalupe Inaudi está a cargo de la investigación y continúa tomando declaración a testigos y personas vinculadas al caso. La escena permanece preservada para el trabajo del Gabinete de Criminalística y el Cuerpo Médico Forense, quienes determinarán las causas del deceso.

Por el momento, no se difundieron detalles adicionales sobre las circunstancias que rodearon la muerte.