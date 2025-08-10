Cutral Co: Suspendieron por segunda vez la cirugía de Pablo Villagra

Pablo Villagra, vecino de esta ciudad, enfrenta desde 2012 una dura batalla contra una Necrosis Ósea Avascular que le ha requerido múltiples intervenciones quirúrgicas en ambas caderas. Este domingo estaba previsto su traslado a Buenos Aires para una cirugía que incluía la colocación de prótesis y un banco de huesos, elementos fundamentales para su recuperación.

Sin embargo, a 72 horas del viaje, desde PAMI se informó la anulación de la autorización para el banco de huesos, la suspensión de la cirugía y la cancelación de la orden de compra de un insumo clave provisto por la ortopedia Cirugías Alemanas. Esta decisión imposibilita la realización del procedimiento previsto.

Este no es el primer obstáculo que enfrenta Pablo: en julio de 2023 ya perdió una fecha quirúrgica por demoras en la aprobación de la prótesis, que tardó más de un año en ser autorizada. Cuando finalmente llegó el permiso, faltaban otros insumos necesarios, lo que volvió a postergar la intervención.

“Me avisaron el viernes y es una vergüenza. Yo tendría que estar viajando el domingo. Estoy muy amargado, pero hay que seguir peleándola, porque si los dejamos se salen con la suya”, expresó Pablo, visiblemente afectado pero decidido a continuar su lucha.

El caso pone de manifiesto las dificultades que enfrentan los pacientes en la gestión de tratamientos médicos complejos a través del sistema público de salud, y la importancia de agilizar los procesos para garantizar el derecho a la salud.