Continúan suspendidas las clases en el C.P.E.M. N° 58 por trabajos tras fuga de gas

El equipo de gobierno y conducción escolar del C.P.E.M. N° 58 informó que el próximo lunes se mantendrá la suspensión de las clases en el turno mañana, debido a que aún no se han concluido los trabajos y la habilitación correspondientes luego de la fuga de gas registrada días atrás.

Según señalaron las autoridades, hasta el momento no se recibió confirmación oficial que garantice las condiciones para retomar las actividades escolares con normalidad.

Asimismo, indicaron que mañana, a las 12:00 horas, se dará a conocer la situación del turno tarde, dependiendo de la evolución de las tareas de reparación y verificación.

La suspensión se mantiene como medida preventiva para resguardar la seguridad de estudiantes, docentes y personal de la institución.