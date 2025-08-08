Un congreso sobre energía y futuro de Vaca Muerta tendrá sede en Cutral Co

Durante dos días 13 y 14 de agosto, Cutral Co será sede del 1° congreso nacional que reunirá a más de 400 estudiantes de ingeniería de la Universidad Tecnológica Nacional.

La propuesta está organizada por la facultad Regional del Neuquén de la UTN, y consistirá en charlas, paneles y actividades junto a empresas líderes del sector energético, generando un espacio de intercambio entre estudiantes, academia, industria y sector público.

Esta mañana, en la presentación del congreso nacional, estuvieron el intendente Ramón Rioseco, el jefe de Gabinete y Gobierno, Walter Mardones, el decano de la UTN -FRN, Pablo Liscovsky y el secretario de Bienestar Estudiantil, Pablo Mendoza.

“Que la UTN organice este congreso en sus 40 años y con la participación activa de las empresas nos llena de orgullo como cutralquenses. Hace algunos años era una utopía pensar en tener una universidad aquí, pero dimos grandes pasos”, describió el intendente Rioseco.

“El 13 y 14 de agosto estarán presentes las principales empresas petroleras de la cuenca y del mundo, junto a 400 futuros ingenieros”, destacó Rioseco.

Antes, el decano Pablo Liscovsky refirió que este evento es muy significativo y se contextualiza en los 40 años de historia de la UTN -FRN-.

“Estamos alcanzando un objetivo que es vincular a buena parte de futuros graduados de la universidad en su conjunto -UTN- las 30 sedes con la industria del hidrocarburo. Este evento les permitirá tomar conocimiento pleno y claro de qué trata Vaca Muerta y por qué hacerlo”, sostuvo.

“Es una industria sumamente demandante y vincularnos en distintas propuestas. Es un congreso vinculante. Las empresas tomaron un rol muy importante y tuvimos muy buen eco, la mayoría de las empresas participarán”, describió.

Habrá disertaciones magistrales, técnicas y stands de las empresas. “Fue un desafío logístico, albergar alredor de si teníamos la capacidad local para poder ubicarlos (a 400 estudiantes) trabajamos en conjunto con (el secretario jefe de Gabinete) Walter Mardones y hacer un trabajo intenso”, subrayó Pablo Mendoza, secretario de Bienestar Estudiantil.

Agregó que se busca facilitar un intercambio de conocimiento, generar así como fortalecer el vínculo entre UTN y empresas líderes, convenios y prácticas y colaboraciones futuras. Los 400 estudiantes son de tercer año en adelante.

Toda la actividad se realizará en el Centro Cultural de Cutral Co. Además, se transmitirá por stream para quienes no puedan concurrir.