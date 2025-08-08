Pérfora no jugará la Liga Argentina de Básquet 25/26

Luego de varios días de espera, se conoció que la Asociación de Clubes de Básquet (ACB) no invitará a Pérfora a la siguiente temporada y puso a la venta las dos plazas.

Desde la institución de Plaza Huincul esperaban la invitación luego de la campaña histórica en la Liga Federal quedando entre los cuatro mejores equipos de 110 que participaban.

Finalmente, se conoció que la intención de la ACB es vender las plazas y desde la institución del barrio Uno no tienen ninguna intención de realizar ese gasto.