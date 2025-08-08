Ospepri informó la recisión del convenio con COPAC y hará convenios individuales

A través de un comunicado oficial, la obra social de los trabajadores petroleros informó “la disolución por incumplimiento del convenio con COPAC y garantiza la continuidad de la cobertura médica”.

Para que los afiliados no pierdan la atención, además de los consultorios del Sanatorio Huincul, resolvió avanzar en convenio individuales con profesionales que estén dispuestos a trabajar con Ospepri.

Según se explicó la rescisión se debe al cobro de la consulta a los afiliados de Ospepri (por la medida de fuerza) que implicó un imcumplimiento del artículo 4 del acuerdo que estaba vigente.



“La decisión se tomó luego de que COPAC aplicara cobros indebidos a beneficiarios (porque cobraba la consulta en forma particular y no por obra social) lo que habilitó la rescisión inmediata según lo estipulado en el convenio. No podemos permitir que se vulnere un derecho básico de nuestros afiliados ni aceptar pretensiones económicas que pondrían en riesgo la administración responsable de los aportes de los trabajadores”, expresó el presidente de OSPEPRI, Martín Pereyra.

Pereyra remarcó que la cobertura de salud de la familia petrolera está plenamente garantizada a través del Sanatorio Plaza Huincul, “que es un hospital regional”, convenios individuales con profesionales y la derivación a centros de mayor complejidad en Neuquén para estudios especializados. “Ningún afiliado verá reducida su cobertura. Por el contrario, reforzaremos acuerdos directos con médicos y centros para ampliar la red de atención”, afirmó a medios de comunicación de la localidad.

En relación con las declaraciones del presidente de COPAC, Godoy, Pereyra sostuvo “Llama la atención que más del 50% de la facturación de COPAC correspondiera al uso del único resonador de Cutral Co, propiedad del propio presidente del colegio. Tal vez esta conferencia de prensa tenga más que ver con intereses personales que con una genuina preocupación por la cobertura de la familia petrolera”.

Pereyra reiteró que las puertas están abiertas para que los profesionales de la comunidad realicen convenios individuales, y que esta medida se dirige exclusivamente al vínculo institucional con COPAC, no a los médicos que prestan servicios a la comunidad.

