Neuquén tiene su nueva ley de turismo pensada en descentralizar la actividad por regiones

La nueva Ley de Turismo promueve una fuerte descentralización y regionalización de las acciones vinculadas al sector, con la creación de Consejos Regionales que integrarán el Consejo Provincial de Turismo.

La Legislatura provincial la sanción en la última sesión ordinaria. El trabajo previo requirió de meses de trabajo. La diputada Yamila Hermosilla de Cutral Co fue parte de esa tarea.

“Pertenezco a la comisión donde se trabajó por meses este proyecto de ley, vino el Ministro Capiet a comisiones que nos informó que en conjunto con la universidad, capacitaron mas de 4 mil neuquinos, revalorizando el talento regional de cada uno de ellos, en deportes extremos, recreaciones y demás, hoy en día en el norte neuquino mas de 2 mil vecinos de la región del Alto Neuquén se capacitaron y hoy tienen emprendimientos que son servicios en el turismo”, dijo la diputada.

El gobierno informó que esta ley permitirá trabajar más estrechamente con municipios y comisiones de fomento para diseñar políticas públicas específicas y promover las fortalezas turísticas de cada territorio. A su vez, se incorpora el sistema inteligente de gestión turística (Sigetur), que permitirá a los prestadores autogestionar su actividad de manera ágil y transparente.

La norma también introduce el sello de distinción de la gastronomía neuquina, fortalece el turismo accesible y regula las experiencias alternativas vinculadas al patrimonio natural y cultural. Además, otorga mayores facultades de fiscalización y sanción a la autoridad de aplicación, y deja bajo su administración toda la infraestructura turística de propiedad provincial.

“Quiero decir que esta va a ser una ley histórica, que pone el turismo por primera vez al como industria potencial del Neuquén y que con mucho gusto la vamos a acompañar, fue muy grato haberlo trabajado durante tanto tiempo con todos los bloques políticos y quienes no hicieron sus aportes, no fue por falta de tiempo o espacio, hay que estar presentes en comisiones para hacer aportes.”, expresó la diputada Hermosilla.

Por su parte el ministro Fernández Capiet aseguró que “se trata de una ley marco, el hecho de sumar la gastronomía, que no estaba prevista, y el uso de herramientas digitales es innovador en el país”.

El ministro explicó que “hay muy pocas provincias que tienen leyes nuevas; casi todas tienen normas de más de 10 años. Llamó la atención esta posibilidad de iniciar inspecciones en forma digital cuando se detecta un establecimiento no habilitado en redes o plataformas”. Además, adelantó que al menos cinco provincias solicitaron conocer el proyecto para avanzar con sus propias reformas: “Cada provincia está con su proyecto, pero el nuestro tiene la fuerza de ya estar aprobado”.

“Desde lo normativo, esta ley se suma a otros tres instrumentos claves que logramos: la Ley 3440 sobre alojamientos temporarios, la resolución que creó el registro de agentes de viajes, y la habilitación de vehículos turísticos de menos de nueve asientos. Para mí, esas son las cuatro normas realmente diferenciales que tenemos hoy en Neuquén”, concluyó Fernández Capiet.