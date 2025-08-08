Llegó el viernes y este es el pronóstico para Cutral Co y Plaza Huincul

El pronóstico para este viernes anuncia una jornada fría, pero con cielo despejado.

Desde la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas -AIC- se informó que la temperatura máxima de 14° Centígrados y la mínima de 3° bajo cero hacia la noche.

En cuanto al viento, se presentará del sector noreste a 30 kilómetros con ráfagas de 39, a lo largo del día.

Para la noche, se espera que descienda un poco: la velocidad constante a 29 kilómetros con ráfagas a 33 kilómetros.

El cielo estará despejado durante toda la jornada. Para el sábado, la mínima será de 0° y la máxima de 13°.