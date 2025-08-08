Eduardo Sacheri pasó por la Feria del Libro y Expovocacional de Cutral Co

El escritor contemporáneo Eduardo Sacheri estuvo en el cierre de la primera jornada de la 3° edición de la Feria del Libro y Expovocacional que se hizo en Cutral Co.

“El Mundo en Letras” se llama esta propuesta donde el autor presentó su último libro: Demasiado Lejos. Mucho público se acercó hasta el auditorio del Centro Cultural de Cutral Co para escucharlo.

“Es un placer muy grande que haya venido tanta gente a charlar. Yo disfruto mucho esta opción de verme con quien me lee o quien podría leerme”, dijo Sacheri. Antes de despedirse agradeció la invitación y el “lindo rato compartido”.

Luego se dio el espacio para la firma de ejemplares, como suele ocurrir cuando el autor de un libro se presenta ante el público.

Sacheri, es autor de novelas destacadas como La pregunta de sus ojos —que fue llevada al cine por Juan José Campanella bajo el título El secreto de sus ojos y La noche de la Usina, adaptada como la película La odisea de los giles.

La feria continúa hoy abierta al público, en el horario de 9 a 12 y de 14 a 21. La entrada es libre y gratuita.

La inauguración oficial fue durante la mañana del jueves, con la presencia del intendente Ramón Rioseco, funcionarios del Ejecutivo y concejales. Hubo además asistencia de delegaciones de escuelas.