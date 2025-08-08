E.P.A. N°5 abre inscripciones de formación profesional en Cutral Co

La Escuela de Educación para Adultos (E.P.A.) N°5 anunció la apertura de inscripciones para dos trayectos de formación profesional gratuitos, destinados a personas mayores de 18 años que deseen capacitarse en áreas administrativas y contables.

Se trata de las propuestas “Auxiliar Administrativo Contable” y “Secretariado Administrativo Contable”, ambas avaladas por el Consejo Provincial de Educación (CPE), que buscan brindar herramientas concretas para el desempeño en tareas administrativas, contables y de oficina.

Capacitación gratuita con salida laboral

El curso de Auxiliar Administrativo Contable se dictará en la sede del barrio Parque Este, en turno mañana, con una duración total de cuatro meses. El trayecto incluye contenidos como manejo de Word y Excel, proceso contable, liquidación de sueldos, aplicaciones tecnológicas y armado de currículum vitae, entre otros.

Por su parte, el trayecto de Secretariado Administrativo Contable tendrá una duración de 250 horas reloj, en turno vespertino (de 19 a 22 hs), con cursado de lunes a viernes en el edificio escolar N°119, ubicado en calle General Paz N°157. Este curso contempla formación en operaciones comerciales, sistema tributario, monotributo, Word, Excel y otras herramientas clave del entorno administrativo actual.

Requisitos e inscripciones

Para ambos cursos se requiere ser mayor de 18 años, haber finalizado el ciclo básico del nivel secundario y contar con computadora para algunas instancias prácticas. Las inscripciones se realizan de lunes a viernes de 18:30 a 21:30 horas en el edificio escolar N°119.

Las personas interesadas deben presentar:

Fotocopia de DNI

Acta de nacimiento

Certificación de estudios realizados

Para más información, se encuentran habilitados los siguientes teléfonos de contacto:

299-6131476 (Auxiliar Administrativo)

299-5535478 (Secretariado Administrativo)