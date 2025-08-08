Torneo Oficial: Todos los partidos para la tercera fecha

Te dejamos la programación para la tercera fecha del Torneo Oficial de Lifune. Alianza y Petrolero viajan al Oeste Neuquino mientras que Rivadavia vuelve luego de quedar libre y juega como local frente a Confluencia.

En Primera y Reserva Alianza visita a San Lorenzo desde las 14 horas mientras que Petrolero Argentino visita al Maronese en la barda también en el mismo horario. Rivadavia por su parte juega como local frente a Deportivo Confluencia. Todos los partidos serán el domingo.

En formativas y el Femenino, Alianza visita a Don Bosco en Quinta, Sexta y Décima, las chicas de Alianza también visitan a Don Bosco. Séptima, Octava y Novena juegan en cancha de Alianza frente al equipo zapalino.

Petrolero por su parte, viaja a Rincón para enfrentar a Deportivo Rincón en Quinta, Sexta y Décima. De local juegan las categorías Séptima, Octava y Novena. El Femenino de Petrolero también enfrenta al León en el norte neuquino.

Rivadavia en las categorías juveniles se enfrenta a Unión de Zapala, Quinta, Sexta, Décima y el Femenino juega como visitante, Mientras que Séptima, Octava y Novena juegan como local.