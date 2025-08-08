COPAC mantendrá cortada la prestación con Ospepri en reclamo de aumento

El Colegio de Profesionales del Arte de Curar de Cutral Co y Plaza Huincul realizó una asamblea ampliada el 29 de julio y resolvió continuar con el corte a la obra social del Sindicato de Petroleros Privados de Neuquén, Río Negro y La Pampa cuyo referente máximo es Marcelo Rucci.

Según se explicó hoy, hubo gestiones para una reunión con Martín Pereyra, presidente de OSPEPRI para acercar las partes y “llegar a un acuerdo razonable para ambos” pero siempre la respuesta “fue no hay aumento ni recomposición de valores médicos”.

También intentaron reunirse con Marcelo Rucci “pero nunca fuimos atendidos”, dijo el presidente del Colegio, Daniel Godoy.

Y por ello “habiendo agotado de nuestra parte todas las instancias de diálogo con las máximas autoridades, y ante la intransigencia de su parte, lamentamos informar que seguimos sin poder dar solución a este grave problema tanto para los afiliados como para los asociados a COPAC Pudiendo atenderse por la via de reintegro”, se detalló.

El reclamo, según expresó es igual al que progona “Rucci, que es mantener las fuentes de trabajo y defender un honorario digno al profesional”.