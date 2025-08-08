Copa Pais: Jugadores de Alianza y Petrolero en la lista de buena fe de Neuquén

Se hizo oficial la lista de buena fe por parte del seleccionado neuquino para participar en la Copa Pais. Competencia que otorga una plaza para la Copa Argentina.

Petrolero Argentino tiene a Thiago Lapadu como único representante. En el caso de Alianza fueron convocados Alejandro Díaz, Braian y Matias Gonzalez y Lucas Koleff. Los tres ex Alianza Ignacio y Francisco Cechich y Alan Riquelme también fueron convocados.

El domingo 10 de agosto se iba a realizar un partido amistoso pero finalmente fue suspendido.