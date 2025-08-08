Centro comunitario del barrio Parque Este quedó totalmente renovado

Desde 1988 que comenzó a funcionar, no se le habían realizado remodelaciones a la sede vecinal del barrio Parque Este por lo que las deficiencias se fueron acumulando.

En los últimos meses se realizaron varias tareas, como la reparación de los baños, la remodelación de la cocina para modernizarla y hacerla más eficiente y también se lo transformó en un centro comunitario accesible para personas con discapacidad motriz.

En la mañana de este viernes 8 se hizo un sencillo acto en el que se dejaron reinauguradas las instalaciones. Estuvo el intendente Ramón Rioseco y la presidenta del barrio, Luciana Sauco.

Rioseco recordó que en el barrio se realizan varias obras para dotar de servicios a nuevos loteos y asfaltando calles. Y anunció que prontó estará termina la cancha de cesped sintético.

Por su parte, Sauco valoró la obra: “Desde que tengo uso de razón, la sede estaba en las mismas condiciones, así que esta reinauguración es muy importante. Estoy muy agradecida con nuestro Intendente por todo lo realizado”.