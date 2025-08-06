Suspendieron las clases en la EPET N° 1 de Cutral Co por hechos de violencia

Esta tarde, desde la EPET N° 1 de Cutral Co se anunció que para este jueves 8 y el viernes 9 no habrá clases. Las actividades fueron suspendidas porque ocurrieron hechos de violencia en el interior de la escuela.

En el comunicado que se hizo llegar a las familias del alumnado se indicó la razón de la suspensión de clases: “debido a los hechos de violencia ocurridos en la institución en el día de la fecha (por este miércoles)”.

El equipo de Gobierno y Conducción Escolar señaló en el mismo comunicado que la medida se adoptó para resguardar a toda la comunidad educativa. A la vez, se busca reflexionar sobre la importancia de una escuela libre de todo tipo de violencia y planificar acciones futuras.

“Queremos reiterar nuestro compromiso con la no violencia y la promoción de un ambiente sano, seguro y respetuoso para todos y atendiendo a la corresponsabilidad que atañe a toda la comunidad educativa”, se describió.

Luego el comunidado indica que se solicita la colaboración “para un presente y futuro de bienestar escolar”. Agregaron que el único medio por el que se mantendrá informada la comunidad será el blog oficial del establecimiento sobre las medidas a tomar.

Aunque la institución no brindó detalles de lo ocurrido, se supo que la madre de un estudiante acudió al edificio escolar para reclamar por una situación puntual contra su hijo y lo hizo de manera violenta.