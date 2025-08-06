Realizan Atención Integral en Plaza Huincul para trámites previsionales y sociales

Este jueves 7 de agosto, a partir de las 10 horas, se llevará a cabo una nueva jornada de atención integral en la sede del barrio Centenario, en Plaza Huincul. La iniciativa está organizada por el Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral de la Provincia del Neuquén, en conjunto con la coordinación de la región Comarca.

El objetivo de esta actividad es brindar acompañamiento y asesoramiento a la comunidad en diversos trámites vinculados a jubilaciones, pensiones, programas sociales y consultas comunitarias. Los asistentes podrán recibir orientación personalizada para facilitar el acceso a beneficios y servicios sociales.

Desde la organización invitan a los vecinos a acercarse con su Documento Nacional de Identidad (DNI) para iniciar gestiones o realizar consultas en el lugar.